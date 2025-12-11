Davide Ancelotti terminou ano em altaVitor Silva / Botafogo
Botafogo planeja preservar time principal no início do Carioca e prioriza Brasileirão
Calendário da próxima temporada terá mudanças significativas
Obras do Museu Botafogo estão paralisadas por falta de verba
Abertura está prevista para o primeiro semestre de 2026
Igor Jesus manda recado para jovem talento do Botafogo: 'Grande futuro'
Atacante, de 18 anos, tem seis jogos como profissional
Botafogo e outros quatro clubes rebatem críticas ao piso sintético: 'Distorcem a realidade'
Nota envolveu Athletico-PR, Atlético-MG, Palmeiras e Chapecoense
Botafogo tem interesse na contratação de ex-volante do Palmeiras
Jogador atua pelo Qarabag, do Azerbaijão
Botafogo tenta a contratação do volante Júlio Romão, que atua em clube da Hungria
Glorioso ofereceu um vínculo válido até dezembro de 2029
