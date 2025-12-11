Davide Ancelotti terminou ano em alta - Vitor Silva / Botafogo

Davide Ancelotti terminou ano em altaVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/12/2025 09:30

Rio - O Botafogo já iniciou o planejamento da próxima temporada. Em 2026, o calendário terá mudanças significativas e trará um desafio para as comissões técnicas, que pela primeira vez vão precisar lidar com disputas simultâneas dos campeonatos estaduais e do Brasileirão já a partir de janeiro. O Alvinegro, no entanto, planeja preservar o time principal e priorizará a competição nacional, segundo o "ge".

O elenco principal, que entrou em férias no último dia 8, tem reapresentação marcada apenas para o dia 5 de janeiro. O Botafogo planeja colocar o time principal em campo pela primeira vez a partir da terceira rodada do Carioca, contra o Volta Redonda, entre 21 e 22 de janeiro. Nas duas primeira rodadas contra Portuguesa (dia 14 ou 15) e Sampaio Corrêa (dia 17 ou 18), o Alvinegro jogará com Sub-20.

Durante a pré-temporada, o time principal vai disputar dois jogos preparatórios. A estreia no Brasileirão está prevista para o dia 31 de janeiro. Além disso, o Botafogo ainda pode ter um outro desafio no início do ano: a fase preliminar da Libertadores. Porém, o Alvinegro aguarda o desfecho da Copa do Brasil, já que pode assegurar a vaga direta para fase de grupos em caso de título do Cruzeiro ou Fluminense.

O Botafogo terminou a temporada em alta sob o comando do técnico Davide Ancelotti, que vai iniciar o próximo ano no comando do time. Apesar de terminar o ano sem conquistar títulos relevantes, o Alvinegro fechou a temporada com dez jogos de invencibilidade sob o comando do treinador italiano e ficou em sexto lugar no Brasileirão com 63 pontos.