Pedro Bicalho interessa ao BotafogoDivulgação / Qarabag

Publicado 11/12/2025 11:00

Rio - O Botafogo já avalia as opções no mercado e iniciou a busca por reforços para 2026. Em negociação com Júlio Romão, do Ferencvárosi, da Hungria, o Alvinegro também tem interesse na contratação de Pedro Bicalho, volante do Qarabag, do Azerbaijão.

Ambos volantes chegariam para compor o elenco e aumentar as opções do técnico Davide Ancelotti para o meio-campo. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF", a primeira investida do Glorioso foi recusada pelos clubes, mas as conversas continuam.

Pedro Bicalho, de 24 anos, defende o Qarabag desde o início deste ano. Revelado no Palmeiras, o volante também teve passagem na base do Cruzeiro. O jogador tinha contrato com o Alviverde até o início deste ano, mas teve passagens por empréstimo pelo Santa Clara e Alverca, de Portugal, além do Vitória.

Desde que chegou ao Qarabag, Pedro Bicalho soma 25 jogos e uma assistência. Na temporada 2025/26, ele atuou em seis jogos da Liga dos Campeões da Europa, além de outros seis jogos da fase preliminar da principal competição de clubes do Velho Continente.