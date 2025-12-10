Júlio Romão defende o Ferencvárosi, da HungriaAttila Kisbenedek / AFP

Rio - O Botafogo segue ativo no mercado em busca de reforços e tenta a contratação de Júlio Romão, volante brasileiro que atua no Ferencvárosi, da Hungria. A informação foi dada primeiro pelo 'ge'.
Romão gostou do projeto e sinalizou de forma positiva para a proposta salarial. A oferta do Glorioso é por um contrato válido até o fim de 2029. Falta agora o acerto com o clube europeu. A negociação, porém, é considerada difícil.
Atualmente, o Ferencvárosi é o líder do Campeonato Húngaro. O volante tem contrato válido até o meio de 2029, mas não tem sido titular porque está retornando de lesão.
Júlio Romão nasceu em Duque de Caxias e não atuou profissionalmente em nenhum clube do futebol brasileiro - tem passagens apenas por clubes do país na base.
Internacionalmente, além do Ferencvárosi, ele já defendeu o Santa Clara, de Portugal, e o Qarabag, do Azerbaijão.