Júlio Romão defende o Ferencvárosi, da Hungria - Attila Kisbenedek / AFP

Júlio Romão defende o Ferencvárosi, da HungriaAttila Kisbenedek / AFP

Publicado 10/12/2025 21:59

Romão gostou do projeto e sinalizou de forma positiva para a proposta salarial. A oferta do Glorioso é por um contrato válido até o fim de 2029. Falta agora o acerto com o clube europeu. A negociação, porém, é considerada difícil.

Leia mais: Diretor do Botafogo explica escolha por atacante Villalba

Atualmente, o Ferencvárosi é o líder do Campeonato Húngaro. O volante tem contrato válido até o meio de 2029, mas não tem sido titular porque está retornando de lesão.

Júlio Romão nasceu em Duque de Caxias e não atuou profissionalmente em nenhum clube do futebol brasileiro - tem passagens apenas por clubes do país na base.

Internacionalmente, além do Ferencvárosi, ele já defendeu o Santa Clara, de Portugal, e o Qarabag, do Azerbaijão.