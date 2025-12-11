Pré jogo do Botafogo na sede do clube em General Severiano, nesta quarta-feira (11). - Armando Paiva/Agência O Dia

Rio - Com mais de um ano de atraso, o Museu Botafogo segue sem inauguração após a falta de verba paralisar as obras no início de 2025. Parte do orçamento foi usado na mostra 'O Eterno Glorioso', no fim de 2024, e também em intervenções emergenciais no palacete, como impermeabilização e reparos no telhado. As informações são do 'ge'.

A Mude Brasil, responsável pelo projeto, investiu aproximadamente R$ 1,5 milhão. A empresa ainda procura conseguir no mercado mais R$ 5 milhões em recursos que faltam.

O Botafogo associativo não possui certidões negativas de débito e, consequentemente, não pode captar verbas. Assim, é a Mude Brasil que lidera o mapeamento de mercado por investidores.

Segundo o 'ge', a previsão de inauguração é no primeiro semestre de 2026. O vínculo entre Botafogo e Mude prevê prazo de três anos a partir de 2023, sendo até o fim de 2026.



Algumas contribuições financeiras foram feitas no meio de 2023 por alguns torcedores, que até hoje esperam as recompensas que estavam previstas. A informação oficial é de que o cronograma está mantido e alinhado à inauguração do Museu Botafogo.