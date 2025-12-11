Rio - Com mais de um ano de atraso, o Museu Botafogo segue sem inauguração após a falta de verba paralisar as obras no início de 2025. Parte do orçamento foi usado na mostra 'O Eterno Glorioso', no fim de 2024, e também em intervenções emergenciais no palacete, como impermeabilização e reparos no telhado. As informações são do 'ge'.
Segundo o 'ge', a previsão de inauguração é no primeiro semestre de 2026. O vínculo entre Botafogo e Mude prevê prazo de três anos a partir de 2023, sendo até o fim de 2026.
Algumas contribuições financeiras foram feitas no meio de 2023 por alguns torcedores, que até hoje esperam as recompensas que estavam previstas. A informação oficial é de que o cronograma está mantido e alinhado à inauguração do Museu Botafogo.
