Comemoração dos jogadores do Manchester UnitedDarren Staples / AFP
Apesar do aumento da dívida, o diretor executivo do Manchester United, Omar Berrada, disse que os resultados financeiros mais recentes mostram que o clube "está fazendo forte progresso no processo de transformação".
O Manchester United não está disputando as principais competições europeias na atual temporada. Ainda assim, o clube registrou um lucro operacional de R$ 94 milhões nos três primeiros meses da temporada. Mas a receita total do clube no período caiu 2% em relação ao ano passado.
"As decisões difíceis que tomamos no último ano resultaram em uma base de custos mais baixa e uma organização mais enxuta e eficaz, preparada para levar o clube a um melhor desempenho esportivo e comercial a longo prazo", defendeu Omar Berrada.
Após o programa de redução de custos, a diretoria do Manchester United mostra confiança que o clube possa atingir receitas no futuro na casa de R$ 4,8 bilhões.
