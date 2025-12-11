Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2025 13:30

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, de 25 anos, faz muito sucesso pela sua beleza nas redes sociais. A beldade divulgou em seu perfil no Instagram um novo ensaio sensual e enviou uma mensagem provocativa para os seus seguidores.

"Essas fotos merecem ser emolduradas na sua sala", disse a beldade, que tem mais de 3 milhões de seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@mikaylademaiter).

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter, de 25 anos, defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,1 milhões de seguidores no Instagram.