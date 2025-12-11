Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei Reprodução / Instagram
Ex-goleira faz novo ensaio fotográfico e dispara: 'Merecem ser emolduradas'
Mikayla Demaiter tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram
Eto'o é acusado de barrar convocação em Camarões para 'proteger' recorde de gols
Presidente da Federação Camaronesa de Futebol impediu convocação de Vincent Aboubakar
Flamengo tem cinco indicados ao Rei da América, mas terá que superar Lionel Messi
Rubro-Negro conquistou a Libertadores desta temporada
Pedro treina no campo pela primeira vez e aumenta expectativa por retorno
Jogador está em fase final de recuperação de lesão muscular
Botafogo e outros quatro clubes rebatem críticas ao piso sintético: 'Distorcem a realidade'
Nota envolveu Athletico-PR, Atlético-MG, Palmeiras e Chapecoense
Milan tem interesse na contratação de ex-goleiro do Flamengo
Goleiro, de 26 anos, tem contrato até o fim de 2029
