Rodrygo anotou gol na derrota para o CityAFP

Publicado 11/12/2025 14:40

Rio - Vivendo uma situação complicada na temporada, o Real Madrid perdeu para o Manchester City por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O tropeço aumentou a pressão sob Xabi Alonso, mas não foi tão negativo para Rodrygo, que encerrou um jejum de 32 jogos sem marcar pelos Merengues. Ao fim da partida, o técnico do City, Pep Guardiola, exaltou o brasileiro.

"Rodrygo? Fui lá e disse a ele o quão bom ele é. Esse garoto está em outro nível", revelou o técnico espanhol em coletiva.

O jornal espanhol "AS" destacou as palavras de Guardiola e também o feito de Rodrygo. Uma possível volta por cima por parte do brasileiro pode ter sido iniciada na derrota do Real Madrid.

"Uma derrota nunca cura nada. Nem sequer pode ser considerada um bálsamo. Muito menos no Real Madrid, onde perder é um anátema. Mas, como sempre há um "mas", esta derrota por 2 a 1 ofereceu alguns vislumbres de esperança para uma reviravolta. No intangível, a atitude que ressurgiu, e no mais visível, os jogadores que se destacaram por uma equipe ferida. Rodrygo, acima de tudo", disse o diário.