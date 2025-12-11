Grupos da Copa do Mundo de 2026 foram definidosAFP
Fifa inicia nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026
Com a tabela completa, torcedores poderão comprar bilhetes para jogos específicos
Zubeldía analisa derrota do Fluminense para o Vasco e vê partida parelha
Tricolor perdeu para o Cruz-Maltino e ficou em desvantagem na semifinal da Copa do Brasil
Karim Benzema não descarta possível retorno à seleção da França
Atacante havia anunciado a aposentadoria dos Bleus em 2022
'Sou um lutador', afirma Vegetti, autor do gol da vitória do Vasco sobre o Fluminense
Atacante entrou em campo no segundo tempo e marcou nos acréscimos
Thiago Silva lamenta derrota do Fluminense e destaca: 'Paramos de jogar'
Tricolor viu o Vasco abrir vantagem por uma vaga na final da Copa do Brasil
Vasco vira sobre o Fluminense no fim e abre vantagem por vaga na final da Copa do Brasil
Vegetti apareceu nos acréscimos para anotar o segundo gol do Cruz-Maltino na partida
