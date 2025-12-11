Grupos da Copa do Mundo de 2026 foram definidos - AFP

Publicado 11/12/2025 10:00

Publicado 11/12/2025 10:00

Rio - A Fifa inicia nesta quinta-feira (11), a partir de 13h (de Brasília), a nova fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. Já com os grupos definidos, os torcedores já possuem acesso a tabela completa e poderão comprar bilhetes para jogos específicos. Quase dois milhões de ingressos já foram adquiridos por torcedores de 212 países nas duas primeiras fases de venda.

Nesta fase, os torcedores terão até o dia 13 de janeiro para se inscrever para ter o direito de comprar. A Fifa explicou que não existe "ordem de chegada". Com isso, quem se inscrever primeiro ou por último, terá chances iguais no sorteio, que será realizado em fevereiro.

"Os torcedores poderão escolher qual(is) jogo(s), respectiva categoria de ingresso e quantidade de ingressos por jogo eles gostariam de comprar, sujeito a restrições de domicílio. Todos os solicitantes de ingressos aprovados ou parcialmente aprovados receberão comunicações por e-mail", explicou a Fifa.

Para se inscrever, os torcedores precisam entrar no site oficial da Fifa ( clique aqui ) com um Fifa ID e, então, acessar a seção Random Selection Draw (Sorteio de Seleção Aleatória, em inglês). Quem não tem o Fifa ID, precisará criar uma conta no site oficial da entidade máxima do futebol para participar da nova fase da venda de ingressos.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho. O Brasil foi sorteado como cabeça de chave do Grupo C e enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti. A seleção brasileira estreia contra os marroquinos no dia 13 de junho, em Nova Jérsei. Depois, enfrenta o Haiti, dia 19, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, dia 24, em Miami.