Alejandro Domínguez é presidente da ConmebolDaniel Duarte/AFP

Publicado 10/12/2025 23:15 | Atualizado 10/12/2025 23:28

Rio - A Conmebol anunciou, na noite desta quarta-feira (10), as empresas vencedoras dos direitos de transmissão de suas competições para o ciclo 2027-2030. Os torneios são: Libertadores; Sul-Americana; e Recopa.

"Este processo reafirma o compromisso da Conmebol com a transparência, a integridade e a busca constante de melhorias para o nosso futebol. As propostas vencedoras garantirão que nossas competições continuem crescendo dentro e fora do continente, aproximando ainda mais os torcedores e valorizando o futebol sul-americano", afirmou o presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domínguez.

O Grupo Globo garantiu a transmissão da Libertadores na TV aberta até 2030. Já a ESPN seguirá com a transmissão na TV fechada pelo mesmo período. Esta também é a divisão para a Recopa Sul-Americana.

Já a Sul-Americana teve a TNT Sports como vencedora da plataforma aberta. A empresa superou o SBT e vai mostrar jogos em seu canal no YouTube. A ESPN segue com a transmissão na TV fechada.

Veja a divisão



LIBERTADORES



Plataforma aberta: Globo

Plataforma paga: ESPN

SUL-AMERICANA



Plataforma aberta: Warner Bros. Discovery através da TNT Sports

Plataforma paga: ESPN