Rio - A Conmebol anunciou, na noite desta quarta-feira (10), as empresas vencedoras dos direitos de transmissão de suas competições para o ciclo 2027-2030. Os torneios são: Libertadores; Sul-Americana; e Recopa.
"Este processo reafirma o compromisso da Conmebol com a transparência, a integridade e a busca constante de melhorias para o nosso futebol. As propostas vencedoras garantirão que nossas competições continuem crescendo dentro e fora do continente, aproximando ainda mais os torcedores e valorizando o futebol sul-americano", afirmou o presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domínguez.
O Grupo Globo garantiu a transmissão da Libertadores na TV aberta até 2030. Já a ESPN seguirá com a transmissão na TV fechada pelo mesmo período. Esta também é a divisão para a Recopa Sul-Americana.
Já a Sul-Americana teve a TNT Sports como vencedora da plataforma aberta. A empresa superou o SBT e vai mostrar jogos em seu canal no YouTube. A ESPN segue com a transmissão na TV fechada.
Veja a divisão
LIBERTADORES
Plataforma aberta: Globo Plataforma paga: ESPN
SUL-AMERICANA
Plataforma aberta: Warner Bros. Discovery através da TNT Sports Plataforma paga: ESPN
