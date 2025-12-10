Gabriel Martinelli fez o terceiro gol da vitória do Arsenal sobre o Club BruggeNicolas Tucat / AFP
Martinelli analisa jogada e golaço em vitória do Arsenal: 'Lance característico'
Brasileiro brilhou no jogo contra o Club Brugge, válido pela Liga dos Campeões
Botafogo tenta a contratação do volante Júlio Romão, que atua em clube da Hungria
Glorioso ofereceu um vínculo válido até dezembro de 2029
Soteldo é favorito para assumir vaga de Canobbio no Fluminense diante do Vasco
Rivais vão se enfrentar pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (11), no Maracanã
CazéTV vai transmitir os Jogos Olímpicos de Los Angeles
O canal confirmou a novidade nesta quarta-feira (10)
Flamengo libera Matheus Cunha para retornar ao Brasil e acompanhar o nascimento do filho
Como o Rubro-Negro não pode inscrever novos atletas, ninguém será chamado para substituir o goleiro
Contratação de Gabigol pode ajudar Santos em renovação com Neymar
Atacante, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano
