Gabriel Martinelli fez o terceiro gol da vitória do Arsenal sobre o Club BruggeNicolas Tucat / AFP

Publicado 10/12/2025 22:10 | Atualizado 10/12/2025 22:12

Gabriel Martinelli brilhou na vitória do Arsenal sobre o Club Brugge por 3 a 0, válida pela Liga dos Campeões, com uma pintura. Após a partida desta quarta-feira (10), ele analisou a jogada e o golaço que marcou.

"É mesmo um lance característico que tenho. Gosto de pegar essa bola aberto pela esquerda, partir para cima da marcação e arriscar o chute. Fui feliz mais uma vez", disse Martinelli.

O brasileiro balançou as redes aos 11 minutos da etapa complementar. Ele avançou pelo lado esquerdo, passou pelo marcador, levou para dentro e acertou um chutaço, sem chances de defesa para o goleiro Dani van den Heuvel.

Martinelli tem sido um dos destaques do Arsenal na Liga dos Campões. O atacante também marcou nas partidas contra Athletic Bilbao, Olympiacos, Atletico de Madrid e Bayern de Munique.

Com o resultado, os Gunners seguem 100% na Liga dos Campeões. O Arsenal soma 18 pontos e lidera a competição europeia.

"É mais uma vitória importante que conquistamos na Champions, ainda seguimos invictos e na busca por um objetivo maior. Nossa fase é muito boa, mas precisamos manter o foco, porque ainda não ganhamos nada", finalizou.