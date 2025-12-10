Gustavo Scarpa defende o Atlético-MG desde 2024 - Pedro Souza / Atlético

Publicado 10/12/2025 19:20

Rio - O apoiador Gustavo Scarpa, de 31 anos, não deverá ficar no Atlético-MG na próxima temporada. De acordo com informações da "ESPN", o meia deseja ouvir propostas de outros clubes do Brasil e buscar novos ares em 2026.

Scarpa tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2027. O apoiador tem sondagens de equipes do país e também do exterior. A temporada que se encerrou foi bastante desgastante para o meia.

Revelado pelo Fluminense e com passagem brilhante pelo Palmeiras, Scarpa voltou ao futebol brasileiro no ano passado, depois de defender o Nottingham Forest, da Inglaterra, sem sucesso.

No Atlético-MG não repetiu o bom nível do Alviverde. Na atual temporada, o apoiador entrou em campo em 66 partidas, anotou três gols e deu 12 assistências.