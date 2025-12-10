O Manchester City superou o Real Madrid no Santiago Bernabéu - Oscar del Pozo / AFP

O Manchester City superou o Real Madrid no Santiago BernabéuOscar del Pozo / AFP

Publicado 10/12/2025 19:17

Em jogo animado nesta quarta-feira (10), o Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, pela sexta rodada da fase de liga da Champions. Rodrygo colocou o time espanhol em vantagem no placar, mas a equipe de Guardiola construiu a virada com gols de O'Reilly e Haaland.

O resultado aumenta a pressão sobre Xabi Alonso, que tem sido alvo de críticas da imprensa e da torcida por causa das oscilações do time. O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, chegou a prestar apoio ao comandante do Real Madrid

Resumo

Rodrygo abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Bellingham acionou o brasileiro, que avançou pelo lado direito, invadiu a área e finalizou cruzado para vencer Donnarumma. O Rayo não marcava pelo time espanhol desde o dia 4 de março.



Já aos 35, o City buscou empate. Após cobrança de escanteio, Gvardiol finalizou de cabeça, Courtois deu rebote, e O'Reilly apareceu para completar.

A virada veio antes do intervalo. Com auxilio do VAR, o árbitro pegou uma falta de Rüdiger em Haaland dentro da área. O próprio norueguês foi para a cobrança e anotou o segundo gol do City na partida.

O segundo tempo seguiu movimentado, com chances para as duas equipes. O técnico Xabi Alonso ainda acionou Endrick, que chegou a mandar a bola no travessão. Foi apenas o segundo jogo do brasileiro na temporada.

O time de Xabi Alonso soma 12 pontos e aparece em sétimo. Já o Manchester City tem 13 e ocupa a quarta colocação.

Outros resultados

Villarreal 2 x 3 Copenhagen

Qarabag 2 x 4 Ajax

Bayer Leverkusen 2 x 2 Newcastle

Benfica 2 x 0 Napoli

Club Brugge 0 x 3 Arsenal

Athletic Bilbao 0 x 0 PSG

Juventus 2 x 0 Pafos

Borussia Dortmund 2 x 2 Bodo/Glimt