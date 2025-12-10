CazéTV vai transmitir a Olimpíada de Los Angeles - Reprodução/X @CazeTVOficial

Publicado 10/12/2025 20:23 | Atualizado 10/12/2025 20:23

Estados Unidos - A CazéTV anunciou, nesta quarta-feira (10), que vai transmitir os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Por meio das redes sociais, o canal comemorou a novidade.

"A gente não estava mais aguentando segurar essa novidade: vamos invadir Hollywood! Sim, isso mesmo! A CazéTV vai transmitir os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028", escreveu o perfil da CazéTV no 'X'.

"As verdadeiras estrelas estarão aqui. Mais uma vez fazendo história. Juntos. Do nosso jeito. Único e com muita, muita emoção. A casa do esporte olímpico é aqui! E contaremos com cada um de vocês para fazermos algo ainda mais gigante", completou.



Segundo a Folha de S. Paulo, o contrato com o Comitê Olímpico Internacional (COI) também inclui: os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que acontecerá em fevereiro, na Itália; e os Jogos Olímpicos da Juventude de 2026 e 2028.

O Grupo Globo também transmitirá os Jogos Olímpicos de 2028. No entanto, como a emissora não tem mais exclusividade com os direitos digitais do COI, foi possível um acordo entre a entidade e a CazéTV.

A CazéTV também transmitiu os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.