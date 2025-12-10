Neymar em treino do SantosDivulgação / Santos
Contratação de Gabigol pode ajudar Santos em renovação com Neymar
Atacante, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano
Ex-Fluminense, Gustavo Scarpa deverá deixar o Atlético-MG no fim do ano
Jogador, de 31 anos, não se destacou pelo Galo
Manchester City vence o Real Madrid de virada e aumenta pressão sobre Xabi Alonso
Rodrygo abriu o placar, mas O'Reilly e Haaland garantiram a vitória da equipe inglesa
Goleiro da Seleção, Alisson pode trocar Liverpool pelo Milan
Jogador, de 33 anos, tem contrato até junho de 2027
Musa do Cerro descarta sentimentalismo em relações: 'Não choro por homens'
Eli Villagra tem mais de 309 mil seguidores no Instagram
Grêmio encaminha a contratação do técnico Luís Castro, ex-Botafogo
Português deve ser o substituto de Mano Menezes no comando do Tricolor Gaúcho
