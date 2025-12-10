Neymar em treino do Santos - Divulgação / Santos

Neymar em treino do SantosDivulgação / Santos

Publicado 10/12/2025 19:50

Rio - Sem presença garantida no Santos no ano que vem, Neymar, de 33 anos, deseja que o clube paulista contrate Gabigol. Além da amizade dos dois, o camisa 10 acredita que o centroavante dará mais qualidade ofensiva ao Peixe. As informações são do portal "GE".

Neymar ainda avalia a permanência no Santos e a contratação de Gabigol pode ajudá-lo a permanecer. Um dos fatores que o camisa 10 tem colocado como importante é o clube paulista montar uma equipe mais forte para a temporada que vem.

Gabigol, de 29 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028, porém, sua permanência é incerta. Reserva na temporada atual, o atacante deseja ter mais oportunidades no ano que vem.

Neymar, de 33 anos, foi peça importante na reta final do Brasileiro, quando o Santos conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B. No total, no ano, ele entro em campo em 28 partidas, anotou 11 gols e deu quatro assistências.