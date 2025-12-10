Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 10/12/2025 18:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, já deixou claro muitas vezes que tem uma postura mais sóbria e menos sentimental. A beldade afirmou que não tem o costume de chorar quando vive decepções em relacionamentos.

fotogaleria

"Não costumo chorar por homens, é algo que não faz parte da minha vida", disse em participação no site paraguaio "Popular".

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli tem mais de 309 mil seguidores no seu Instagram. A beldade afirmou que faz questão de entregar seus "exs" para mulheres sentimentais.

"Eu entrego aquele que chora por mim para aquelas choronas que recolhem as minhas sobras", disparou.