Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, já deixou claro muitas vezes que tem uma postura mais sóbria e menos sentimental. A beldade afirmou que não tem o costume de chorar quando vive decepções em relacionamentos.
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
"Não costumo chorar por homens, é algo que não faz parte da minha vida", disse em participação no site paraguaio "Popular".
Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli tem mais de 309 mil seguidores no seu Instagram. A beldade afirmou que faz questão de entregar seus "exs" para mulheres sentimentais.
"Eu entrego aquele que chora por mim para aquelas choronas que recolhem as minhas sobras", disparou.