Luis Enrique é o técnico do PSG - Frederic J. Brown / AFP

Luis Enrique é o técnico do PSGFrederic J. Brown / AFP

Publicado 10/12/2025 22:38

Rio - O técnico Luis Enrique, do PSG, foi sincero e admitiu que prefere enfrentar o Pyramids na decisão da Copa Intercontinental. O Paris Saint-Germain já está na final e aguarda o vencedor do jogo entre o Flamengo e o time egípcio para conhecer seu adversário.

"Eu prefiro o Pyramids, que eu não conheço... É claro que eles podem nos ganhar, mas minha preferência não é o Flamengo, isso está claro", disse Luis Enrique, nesta quarta-feira (10), à 'TNT Sports'.

Durante a conversa, o treinador também fez elogios ao Rubro-Negro: "Sim, vimos (a final da Libertadores). Não os analisamos, mas conhecemos o time, vimos no Mundial de Clubes. É um time muito bom, cheio de jogadores de qualidade, experientes, e com um grande treinador. Prefiro o Pyramids".

Agenda

Com a vitória sobre o Cruz Azul por 2 a 1 , o Rubro-Negro garantiu vaga na semifinal da Copa Intercontinental. O Fla vai enfrentar o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13), a partir das 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali.

O vencedor encara o PSG na grande decisão. A final está marcada para o dia 17 (quarta-feira), a partir das 14h (de Brasília), no mesmo estádio.