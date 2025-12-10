McGregor tem planos de retornar ao MMA em 2026(Foto: Reprodução)
Em conversa com o site "Bloody Elbow", McGregor destacou que o desejo pela “tríplice coroa” reacendeu seu foco competitivo: “Estou motivado. Sou automotivado, e com certeza quero disputar esse cinturão. Quero uma chance pelo título dos meio-médios para buscar a tríplice coroa", disse Conor, que completou:
"Seria uma boa luta, uma boa guerra. Canhoto contra canhoto. Ele teve uma boa performance e mereceu, teve coragem de subir de categoria. Então sim, estou empolgado. Vamos ver o que acontece”, afirmou o irlandês.
McGregor também mira um palco especial para sua volta: o histórico evento que o UFC planeja realizar na Casa Branca em junho de 2026. O show, idealizado por Dana White em parceria com o presidente americano Donald Trump, pode marcar o retorno triunfal de um dos maiores nomes do esporte.
A última aparição de McGregor no UFC ocorreu em 2021, quando sofreu uma grave fratura na perna na trilogia contra Dustin Poirier. Desde então, o ex-campeão alternou momentos de recuperação, projetos paralelos e rumores sobre possíveis datas de retorno.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.