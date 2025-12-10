McGregor tem planos de retornar ao MMA em 2026 - (Foto: Reprodução)

McGregor tem planos de retornar ao MMA em 2026(Foto: Reprodução)

Publicado 10/12/2025 18:00

Conor McGregor, ex-campeão duplo do UFC, voltou a mirar alto para seu tão aguardado retorno ao octógono em 2026. Motivado e novamente ativo nas redes e entrevistas, o irlandês revelou que seu próximo objetivo é enfrentar Islam Makhachev, atual campeão dos meio-médios, pelo cinturão da categoria. "Notorious" busca a tentativa histórica de conquistar o terceiro título em divisões diferentes dentro da organização - algo que ninguém atingiu em mais de 30 anos de história.



Em conversa com o site "Bloody Elbow", McGregor destacou que o desejo pela “tríplice coroa” reacendeu seu foco competitivo: “Estou motivado. Sou automotivado, e com certeza quero disputar esse cinturão. Quero uma chance pelo título dos meio-médios para buscar a tríplice coroa", disse Conor, que completou:



"Seria uma boa luta, uma boa guerra. Canhoto contra canhoto. Ele teve uma boa performance e mereceu, teve coragem de subir de categoria. Então sim, estou empolgado. Vamos ver o que acontece”, afirmou o irlandês.