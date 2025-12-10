Luís Castro está próximo de assinar vínculo com o Grêmio por dois anosDivulgação / Al-Nassr
Grêmio encaminha a contratação do técnico Luís Castro, ex-Botafogo
Português deve ser o substituto de Mano Menezes no comando do Tricolor Gaúcho
McGregor define alvo para retorno ao UFC e mira feito inédito na organização
Em conversa com o o site "Bloody Elbow", Conor McGregor destacou que o desejo pela "tríplice coroa" reacendeu seu foco
Destaque do Fluminense, Martinelli destaca orgulho de formação em Xerém: 'Muito especial'
Jogador, de 24 anos, vive sua melhor temporada na carreira
Imprensa internacional repercute a vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul
Com o resultado, o Rubro-Negro avançou no Intercontinental
Galvão Bueno celebra vitória do Flamengo no Intercontinental: 'Primeiro passo já foi'
Rubro-Negro sonha com mais um título nesta reta final de temporada
Filipe Luís atribui equilíbrio contra o Cruz Azul a duelo tático: 'Grande equipe'
Treinador do Flamengo admitiu que não conhece próximo adversário no Intercontinental
