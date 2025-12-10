Alisson com a camisa do LiverpoolDivulgação / Liverpool
Goleiro da Seleção, Alisson pode trocar Liverpool pelo Milan
Jogador, de 33 anos, tem contrato até junho de 2027
Goleiro da Seleção, Alisson pode trocar Liverpool pelo Milan
Jogador, de 33 anos, tem contrato até junho de 2027
Musa do Cerro descarta sentimentalismo em relações: 'Não choro por homens'
Eli Villagra tem mais de 309 mil seguidores no Instagram
Grêmio encaminha a contratação do técnico Luís Castro, ex-Botafogo
Português deve ser o substituto de Mano Menezes no comando do Tricolor Gaúcho
McGregor define alvo para retorno ao UFC e mira feito inédito na organização
Em conversa com o o site "Bloody Elbow", Conor McGregor destacou que o desejo pela "tríplice coroa" reacendeu seu foco
Destaque do Fluminense, Martinelli destaca orgulho de formação em Xerém: 'Muito especial'
Jogador, de 24 anos, vive sua melhor temporada na carreira
Imprensa internacional repercute a vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul
Com o resultado, o Rubro-Negro avançou no Intercontinental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.