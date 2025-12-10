Alisson com a camisa do Liverpool - Divulgação / Liverpool

Publicado 10/12/2025 18:50

Rio - O goleiro da seleção brasileira, Alisson, de 33 anos, pode mudar de ares no futebol europeu. De acordo com o site suíço "Sky-Sport", o Milan estuda a contratação do jogador, que defende o Liverpool desde a temporada de 2018.

O desejo do clube italiano tem a ver com a possível saída de Mike Maignan. Segundo o portal, o Milan já teria procurado os representantes de Alisson e gostaria de já contar com o brasileiro no começo do ano, na metade da atual temporada na Europa.

Alisson tem contrato com o Liverpool até junho de 2027. O clube inglês vive um momento muito ruim na temporada e mudanças podem acontecer a partir da janela de janeiro.

Revelado pelo Internacional, o goleiro da seleção brasileira já passou pelo futebol italiano. Alisson defendeu a Roma por duas temporadas, antes de ter sido contratado pelo Liverpool há sete anos.