Loco Abreu é técnico do Club Tijuana, do MéxicoDivulgação / Club Tijuana
Ídolo do Botafogo, Loco Abreu exalta tamanho de Arrascaeta no Flamengo: 'A um Mundial do Zico'
Camisa 10 conquistou três Libertadores e três Brasileiros pelo Rubro-Negro
Peñarol tem interesse de renovar empréstimo de David Terans, junto ao Fluminense
Jogador, de 31 anos, tem contrato somente até o fim de 2026 com o Tricolor
Vasco divulga os relacionados para enfrentar o Fluminense
O goleiro Daniel Fuzato foi internado para tratamento de infecção na face e não fica como opção no banco
Igor Jesus entra na reta final e anota o gol da vitória do Nottingham Forest
Ex-Botafogo entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo e marcou aos 43
Lenda do futebol europeu detona Salah: 'Cérebro de inseto'
Atacante egípcio não vive bom momento no Liverpool
Neymar curte férias em Miami antes de operar joelho
Atacante, de 33 anos, tem futuro indefinido no Santos
