Loco Abreu é técnico do Club Tijuana, do MéxicoDivulgação / Club Tijuana

Publicado 11/12/2025 18:20

Rio - Ídolo do Botafogo, Loco Abreu, de 49 anos, deu uma entrevista à rádio "El Espectador Sports", do Uruguai. O ex-atacante exaltou a história que Arrascaeta vem construindo no Flamengo e disse que o camisa 10 está bem perto de atingir a idolatria de Zico no Rubro-Negro.

"O Arrascaeta é o melhor jogador uruguaio da atualidade, ele é impressionante. Ele só precisa ser campeão do mundo para chegar ao nível do Zico, mas ele está em alta", disse o ídolo do Botafogo.

Arrascaeta foi o principal jogador do Flamengo nos títulos da Libertadores e do Brasileiro na atual temporada. Ele conquisto ao todo 17 títulos pelo Rubro-Negro e é o maior vencedor da história do clube, ao lado de Bruno Henrique.

Na estreia pelo Intercontinental, o uruguaio fez os dois gols do Flamengo, que derrotou o Cruz Azul por 2 a 1, e avançou para a semifinal da competição. Em busca da vaga na final do Intercontinental contra o PSG, o Flamengo voltará a jogar neste sábado (13) contra o Pyramids, do Egito, que é o atual campeão africano. A partida irá acontecer novamente no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar. O horário do duelo será às 14h (de Brasília).