Neymar aproveita férias Miami, nos Estados Unidos, com amigos e família - Reprodução/ Instagram

Publicado 11/12/2025 16:49





Com futuro indefinido em 2026, Neymar, de 33 anos, já curte suas férias em Miami, nos Estados Unidos. O atacante, que precisará passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, aguardará a situação antes de renovar ou não com o Santos. As informações são do portal "GE".





A Copa de 2026 está cada vez mais perto, com isso, existe uma pressão para Neymar estar 100% apto. Antes da convocação oficial feita pelo técnico Carlo Ancelotti, terá última Data Fifa da seleção brasileira acontece em março. Por esse motivo, os primeiros meses do próximo ano serão cruciais para o craque.

O jogador está com um esgarçamento no menisco do joelho esquerdo que será corrigido com uma artroscopia. O atacante atuou pelo Peixe nas rodadas finais do Brasileirão, porém com três camadas de proteção na região para ter estabilidade e não sentir dores.



Neymar precisa voltar a atuar em alto nível para ser convocado pela primeira vez pelo italiano. Assim, o Santos enxerga a renovação como algo comum, por fazer parte disso.



Com a família morando na cidade de Santos, Neymar está adaptado ao Peixe. O retorno do jogador foi visando a Copa do Mundo, já estando previstas as renovações de seis em seis meses para o atacante e o estafe ficarem mais livres.



A expectativa da diretoria alvinegra é conseguir fechar o acordo antes do final do ano, quando o vínculo se encerra. A reapresentação do clube paulista está agendada para 2 de janeiro. Neymar provavelmente estará se recuperando da cirurgia.