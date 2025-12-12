Plata em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/12/2025 17:47

Rio - Plata afirmou que o Flamengo é favorito no confronto contra o Pyramids, do Egito. Durante a preparação do elenco para a semifinal da Copa Intercontinental, o equatoriano disse nesta sexta-feira (12) que considera quase uma obrigação o Rubro-Negro vencer o duelo. Ele também revelou que ficar fora da final da Libertadores por causa da expulsão foi o pior momento da sua carreira.

“Acho que é muito mais uma obrigação pelo que o Flamengo representa no Brasil e no mundo. Todo mundo sabe o que o Flamengo significa. Temos que entrar no jogo pensando em ganhar. Estamos nos preparando há um ano para isso. Faltam dois jogos. Se estivermos concentrados, vai dar tudo certo", disse o jogador.



O equatoriano comentou como as expulsões na reta final da temporada o impactaram: "Foi muito difícil, passei por momentos ruins. Foi o pior momento da minha carreira. Nunca tinha vivido algo assim, de ficar tanto tempo suspenso em sequência. Acho que no ano inteiro não tive amarelo no Flamengo, mas houve três ou quatro jogos que foram os piores da minha vida, tanto no individual quanto no coletivo, porque sei que prejudiquei muito o time.

"Pela confiança que tenho aqui, que o Filipe me dá todos os dias, e pelo apoio dos companheiros, que fazem brincadeiras para eu me sentir melhor, consegui seguir. Minha família, que está no Rio, também me ajudou muito. Agora estou mais tranquilo e tentando fazer meu trabalho de novo”, completou.

Na atual temporada, Plata participou de 51 partidas, 34 como titular, fez cinco gols e deu nove assistências. Em 2025, recebeu muitas oportunidades do técnico Filipe Luís e, com a lesão de Pedro, atuou tanto como ponta quanto como substituto do camisa 9.



O Flamengo enfrenta o Pyramids neste sábado, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, pela semifinal do torneio internacional.