Plata em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
“Acho que é muito mais uma obrigação pelo que o Flamengo representa no Brasil e no mundo. Todo mundo sabe o que o Flamengo significa. Temos que entrar no jogo pensando em ganhar. Estamos nos preparando há um ano para isso. Faltam dois jogos. Se estivermos concentrados, vai dar tudo certo", disse o jogador.
O equatoriano comentou como as expulsões na reta final da temporada o impactaram: “Foi muito difícil, passei por momentos ruins. Foi o pior momento da minha carreira. Nunca tinha vivido algo assim, de ficar tanto tempo suspenso em sequência. Acho que no ano inteiro não tive amarelo no Flamengo, mas houve três ou quatro jogos que foram os piores da minha vida, tanto no individual quanto no coletivo, porque sei que prejudiquei muito o time.
Na atual temporada, Plata participou de 51 partidas, 34 como titular, fez cinco gols e deu nove assistências. Em 2025, recebeu muitas oportunidades do técnico Filipe Luís e, com a lesão de Pedro, atuou tanto como ponta quanto como substituto do camisa 9.
O Flamengo enfrenta o Pyramids neste sábado, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, pela semifinal do torneio internacional.
