Rio - O apoiador Giorgian de Arrascaeta foi novamente peça fundamental na vitória do Flamengo sobre o Pyramids, do Egito, no Intercontinental. O uruguaio, de 31 anos, deu duas assistências na vitória por 2 a 0 que classificou o clube carioca para a semifinal da competição. Na opinião do camisa 10, apesar do PSG ser um adversário complicado, o Rubro-Negro tem condições de fazer um grande jogo.
"Somos um grupo muito maduro, com muitos jogadores experientes. Estamos com um grande desgaste, mas é só mais um jogo que falta para acabar o ano. Conquistar essa taça seria algo sem explicação. Estamos empolgado e na expectativa como os torcedores", disse.
Classificado para a final, o Flamengo irá decidir a competição contra o PSG, nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o PSG, atual campeão europeu. O duelo irá acontecer também no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.
"Estamos felizes, porque conseguimos dar mais um passo. Chegamos em uma final contra um grande rival. Respeitamos muito, mas agora vamos descansar para procurar fazer um grande jogo contra o PSG", afirmou.