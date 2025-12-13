Filipe Luís destacou a atuação contra o Pyramids e agora mira o PSG - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís destacou a atuação contra o Pyramids e agora mira o PSGGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/12/2025 20:20

Catar - Neste sábado, no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar, o Flamengo derrotou o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, em dois gols marcados depois de cobranças de falta. Léo Pereira abriu o placar e Danilo fechou a conta. Filipe Luís destacou a força do Rubro-Negro n setor e considerou a classificação para a final do Intercontinental como justa.

"A bola parada é importante, temos jogadores poderosos nessa fase do jogo, mas eu fico com o jogo completo da equipe, que soube defender. O começo do jogo foi bom, sabemos que o adversário é difícil. O time soube sofrer e crescemos no jogo. Foi um resultado merecido", afirmou.

Nesta quarta-feira (17), o Flamengo decidirá o Intercontinental contra o PSG, também no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar. Filipe Luís exaltou a equipe comandada por Luis Enrique e falou sobre a ambição rubro-negra na partida.

"Todos os adversários são diferentes, o PSG é o melhor time do mundo, ganhou a Liga dos Campeões, estão aqui porque são os melhores. É nós com toda humidade do mundo, vamos tentar vencer para fazer história", disse.