O técnico croata Krunoslav Jurcic colocou a pressão para o Flamengo na semifinal do IntercontinentalDivulgação / Pyramids

Publicado 13/12/2025 12:45 | Atualizado 13/12/2025 12:47

Depois de vencer dois jogos na Copa Intercontinental, o Pyramids terá pela frente o Flamengo , neste sábado, às 14h (horário de Brasília), em Al Rayyan, no Catar. E, para alcançar a decisão da competição, diante do Paris Saint-Germain, o técnico da equipe egípcia, Krunoslav Jurcic, espera encontrar muitas dificuldades diante de um time que ele considera "o maior do Brasil".

"Assistimos ao jogo entre Flamengo e Cruz Azul e, como acompanho o futebol mundial, conheço bastante o clube, que talvez seja um dos maiores, se não o maior time do Brasil, com muitos jogadores de altíssima qualidade", comentou ao site da Fifa o treinador de 56 anos, que integrou a seleção da Croácia que terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 1998.



"Eles mostraram que podem mudar o jogo e têm muitas opções no banco de reservas, então espero um jogo muito difícil", afirmou Jurcic na véspera da semifinal da Copa Intercontinental - também chamada de Copa Challenger. "Nós os respeitamos, mas também sei a qualidade da minha equipe", acrescentou.