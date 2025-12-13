Rio - Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo está a um passo de chegar à final da Copa Intercontinental. Após eliminar o Cruz Azul no “Derby das Américas”, na última quarta-feira (10), o Rubro-Negro enfrenta neste sábado (13), às 14h (de Brasília), o Pyramids, do Egito, em Doha, no Catar.
O vencedor da “Copa Challenger” garante vaga na final da Copa Intercontinental. Quem avançar enfrenta o Paris Saint-Germain, da França, na próxima quarta-feira (17), às 14h (de Brasília).
A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), ge TV e CazéTV (YouTube).
Como chega o Pyramids
Atual campeão da Liga dos Campeões da África, o Pyramids precisou vencer o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita, para chegar à semifinal. Fundado há apenas 17 anos, o clube egípcio tem no comando o técnico Krunoslav Jurcic, que considera o duelo contra o Flamengo o maior da história da equipe.
Pensando no duelo deste sábado (13), o treinador optou por poupar os titulares na derrota por 6 a 1 para o National Bank of Egypt, na última terça-feira (6), pela primeira rodada da Copa da Liga do Egito. Sem desfalques, o time chega fisicamente preservado para enfrentar o Rubro-Negro.
Depois de eliminar o Cruz Azul, o Flamengo, atual campeão da Libertadores e Brasileirão chega motivado para o confronto. O Rubro-Negro disputa o Mundial pela quarta vez nos últimos três anos, já que disputou a Copa do Mundo de Clubes, e sonha com o bicampeonato. O único título aconteceu em 1981.
O técnico Filipe Luís deve promover mudanças na equipe em razão da sequência intensa de jogos e do curto período de preparação. Alguns titulares podem começar no banco, com Danilo surgindo como opção na zaga, além de possíveis entradas de Royal, Ayrton Lucas, Cebolinha e Gonzalo Plata. Pedro, que não teve condições de atuar na fase anterior, pode ganhar minutos neste sábado(13).
Flamengo X Pyramids
Copa Intercontinental 2025 Data e horário: 13/12/2025, às 14h (de Brasília) Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (De la Cruz), Arrascaeta; Carrascal (Cebolinha), Plata (Lino) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luis Pyramids: Shenawy; Chibi, Gabr, Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic Árbitro: Al Jassim Abdulrahman (Catar) Assistentes: Al Marri Taleb (Catar) e Al Maqaleg Saoud (Catar) VAR: Al Marri Khamis (Catar)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.