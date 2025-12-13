JuninhoGilvan de Souza / Flamengo
No momento, Juninho está no Catar com o restante do elenco do Flamengo para a disputa da Copa Intercontinental, na qual o clube está na semifinal. Por isso, a saída oficial do atacante só será concretizada após o fim da competição.
O camisa 23 chegou ao Flamengo no início desta temporada, após duas temporadas no Qarabag, do Azerbaijão. Com a camisa rubro-negra, disputou 32 jogos oficiais, sendo sete como titular, e marcou quatro gols. No período, conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.
Revelado pelo Athletico-PR, Juninho atuou por vários anos na Europa antes de retornar ao futebol brasileiro. Atacante também acumula passagens por Vila Nova, Figueirense, Novorizontino e Brasil de Pelotas.
O próximo compromisso do Flamengo será contra o Pyramids, pela semifinal da Copa Intercontinental, neste sábado (13), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Em caso de classificação, o Rubro-Negro enfrentará o Paris Saint-Germain na final, marcada para a próxima quarta-feira (17).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.