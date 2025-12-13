Léo Pereira fez um dos gols do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 13/12/2025 18:18

Catar - Autor de um dos dos gols do Flamengo na vitória sobre o Pyramids, neste sábado, pela semifinal do Intercontinental, o zagueiro Léo Pereira destacou a temporada individual que teve pelo Rubro-Negro. O defensor afirmou que vive o seu melhor ano na carreira.

"Foi o melhor ano da minha carreira, física e mentalmente. Estou focado e preparado em todos os aspectos", afirmou. Léo Pereira também lembrou experiências recentes do Flamengo em confrontos internacionais para reforçar que a equipe pode competir em alto nível.

"Fizemos grandes partidas no Mundial, ganhamos do Chelsea e não ficamos devendo nada para ninguém. Sofremos gols que serviram de aprendizado", analisou.

Por fim, o defensor reforçou que o Flamengo entra em campo para disputar o título, independentemente do favoritismo apontado. "Precisamos entrar para ganhar. Não existe fórmula mágica. Vamos viver o jogo. Se for na raça, vai ser", concluiu.

* Com informações do Estadão Conteúdo