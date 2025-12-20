São Paulo - O Flamengo é bicampeão da Copinha feminina. O segundo título veio com a vitória sobre o Grêmio por 6 a 0 no Pacaembu, neste sábado (20), pela final da competição. Kaylane, Brendha (2), Anna Luiza, Ana Vidal (contra) e Nina Garrit fizeram os gols do triunfo rubro-negro.
Kaylane abriu o placar antes mesmo dos dez minutos e Brendha ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo. Já na etapa complementar, o Flamengo deslanchou e transformou a vitória em goleada com Anna Luiza, Brendha novamente, Ana Vidal (contra) e Nina Garrit.
Veja a escalação do Flamengo
Condorelli; Bruna (Nicoli), Sofia, Duda Mattos e Isabela Nunes; Cerqueira, Emilly e Anna Luiza (Alice); Kaylane Vieira (Maria Fernanda), Ana Papel e Brendha (Nina Garrit). Técnico: Filipe Torres.
Na história
As Meninas da Gávea também conquistou o título em 2023, na primeira edição da Copinha feminina. Naquela ocasião, venceu o Botafogo por 2 a 0 na grande final.
Já a edição de 2024 teve o Fluminense como campeão. Após o empate sem gols no tempo regulamentar, o Tricolor superou o Internacional por 5 a 3 na disputa por pênaltis.
