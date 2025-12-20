Saúl errou a cobrança de pênalti em Flamengo x PSG,mas foi campeão de Libertadores e BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo
Saúl tomará decisão sobre cirurgia em reunião com médico e Flamengo
Jogador espanhol convive com dores no pé direito e pode perder parte da pré-temporada
Bicampeão! Flamengo goleia o Grêmio e conquista a Copinha feminina mais uma vez
As Meninas da Gávea não tomaram conhecimento da equipe gaúcha e venceu por 6 a 0 no Pacaembu
Com reajuste do valor do terreno, Flamengo avança para construção do estádio
Clube pagará um adicional de R$ 23,6 milhões; valor será dividido em cinco parcelas anuais com correção monetária
De férias na Espanha, Filipe Luís visita o Atlético de Madrid
Técnico que negocia renovação com o Flamengo é apontado como possível sucessor de Simeone
Ex-Real Madrid elogia Flamengo em final com PSG: 'Eu me surpreendi'
Aposentado, Kroos vê força dos principais times brasileiros após o Intercontinental
Pulgar faz tatuagem das taças que conquistou com o Flamengo em 2025
Desenho também leva uma imagem da festa da torcida no AeroFla
