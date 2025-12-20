Saúl errou a cobrança de pênalti em Flamengo x PSG,mas foi campeão de Libertadores e Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/12/2025 15:50

Saúl tomará uma decisão importante junto ao Flamengo no início da próxima semana, em relação ao seu problema no pé direito. Ao conviver com dores durante a temporada, o meio-campista espanhol fará uma reunião para decidir se passará por cirurgia ou se seguirá com o tratamento conservador.

O jogador tem consulta na segunda-feira (22) com um médico de confiança e também conversará com o Rubro-Negro para tomar a decisão, segundo informação d o site 'ge' confirmada pela reportagem de O Dia.



Saúl sofre com uma tendinopatia inserciona do Aquiles (condição que afeta a junção entre o tendão e sua inserção no osso do calcanhar). As dores o atrapalham e há o entendimento de que uma pequena cirurgia poderia resolver o problema mais rapidamente do que com o tratamento conservador com remédios e fisioterapia.



Caso opte pelo procedimento médico, o espanhol teria o período de férias para iniciar a recuperação e voltaria durante a pré-temporada, em janeiro. A principal preocupação do jogador para 2026 é conseguir jogar e treinar sem sentir dores.