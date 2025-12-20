Terreno do antigo Gasômetro, área onde o Flamengo vai construir seu estádio - Cesar Sales/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/12/2025 18:57

Rio - O Flamengo deu um passo importante para construir seu estádio. Isso porque o Conselho Curador do FGTS manifestou nesta semana parecer favorável ao Termo de Conciliação relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro da desapropriação do terreno do antigo Gasômetro. O processo viabilizou a posse da área.

A minuta do acordo passou por ajustes técnicos em setembro deste ano. Dessa forma, ficou definido que o clube pagará um adicional de R$ 23,6 milhões. A quantia será dividida em cinco parcelas anuais com a correção monetária.

No dia 31 de julho de 2024, a Prefeitura do Rio leiloou o terreno do Gasômetro , onde será construído o estádio do Flamengo. Como esperado, o clube foi o único a apresentar uma proposta no valor mínimo estipulado de R$ 138.195.000,00.

Com o parecer favorável, o valor cresceu. Além disso, o Flamengo pode seguir com as etapas burocráticas e técnicas do projeto.

Em setembro deste ano, a diretoria do Flamengo apresentou detalhes do projeto de construção do estádio. Na reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Bap afirmou que o tempo mínimo para a conclusão das obras é julho de 2036.

De acordo com o presidente e sua cúpula, a gestão anterior subestimou os custos do projeto nos cálculos iniciais. A FGV fez um estudo estabelecendo os números com a inflação, contingências, e insumos em R$ 2,66 bilhões.

Com a inclusão do custo de capital, o valor total do estádio chegará em R$ 3,1 bilhões. No entanto, com mudanças para tornar a obra mais barata, o valor cai para R$ 2,2 bilhões.