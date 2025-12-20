Terreno do antigo Gasômetro, área onde o Flamengo vai construir seu estádioCesar Sales/Parceiro/Agência O Dia
Com reajuste do valor do terreno, Flamengo avança para construção do estádio
Clube pagará um adicional de R$ 23,6 milhões; valor será dividido em cinco parcelas anuais com correção monetária
Saúl tomará decisão sobre cirurgia em reunião com médico e Flamengo
Jogador espanhol convive com dores no pé direito e pode perder parte da pré-temporada
De férias na Espanha, Filipe Luís visita o Atlético de Madrid
Técnico que negocia renovação com o Flamengo é apontado como possível sucessor de Simeone
Ex-Real Madrid elogia Flamengo em final com PSG: 'Eu me surpreendi'
Aposentado, Kroos vê força dos principais times brasileiros após o Intercontinental
Pulgar faz tatuagem das taças que conquistou com o Flamengo em 2025
Desenho também leva uma imagem da festa da torcida no AeroFla
Antes da pré-temporada, De La Cruz passará por procedimento no joelho esquerdo
Departamento médico do Rubro-Negro já entrou em contato com o médico responsável pelo tratamento
