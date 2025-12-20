Filipe Luís reencontrou velhos companheiros de Atlético de Madrid em visita ao CT do clube espanhol - Divulgação / Atlético de Madrid

Publicado 20/12/2025 11:10

Filipe Luís aproveitou os primeiros dias de férias para. O técnico do Flamengo aproveitou a passagem pela Espanha e visitou o Atlético de Madrid.

O clube espanhol compartilhou imagens nas redes sociais do encontro dele com alguns nomes do elenco e com o técnico Diego Simeone, uma das referências de Filipe Luís.



¡Hoy hemos recibido una visita muy especial!



O comandante do Flamengo, inclusive, é apontado como provável sucessor do argentino no Atlético, num futuro. No clube atuou em duas passagens, entre 2010 e 2014 e entre 2015 e 2019, com 333 partidas.



Quando Filipe Luís renovará com o Flamengo

Enquanto esse convite do Atlético não acontece, ele deve resolver sua renovação com o Rubro-Negro nos próximos dias. Com contrato até o fim de dezembro, Filipe Luís ainda negocia com a diretoria.



Uma conversa na próxima semana pode sacramentar o acordo, que é visto por ambas as partes como próximo, apesar do longo tempo de negociação. O maior problema, entretanto, é a questão financeira, já que o treinador não abre mão dos valores pedidos, mas há margem para um acordo.



"Eu amo meu clube, amo estar aqui, espero que possa ficar aqui por muitos anos pela frente", disse o técnico após o Intercontinental.



Filipe Luís conquistou Libertadores, Brasileirão, Carioca, Supercopa Rei e Copa do Brasil desde que assumiu o comando do Flamengo, em outubro do ano passado.