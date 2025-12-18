Paulo Pezzolano foi anunciado pelo Internacional - Divulgação / Internacional

Publicado 18/12/2025 10:30

Rio Grande do Sul - O Internacional anunciou nesta quinta-feira a contratação de Paulo Pezzolano, de 42 anos. O uruguaio assinou contrato com o clube gaúcho até o fim de 2026. Esta será sua segunda passagem pelo futebol brasileiro.

O treinador estava sem trabalhar desde outubro da atual temporada, quando deixou o Watford, da Inglaterra. Antes, Pezzolano passou pelo Real Valladolid, da Espanha, contratado por Ronaldo Fenômeno.

Sua primeira passagem pelo futebol brasileiro foi pelo Cruzeiro. Ele dirigiu a Raposa entre 2022 e 2023, sendo campeão da Série B. Além dos clubes citados, o uruguaio dirigiu Toque e Liverpool, ambos do seu país, e o Pachuca, do México.

O Internacional vem de uma temporada difícil em que escapou do rebaixamento na última rodada. Abel Braga, que dirigiu o clube nos dois últimos jogos da Série A, assumiu a função de diretor técnico do Colorado.