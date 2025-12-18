Paulo Pezzolano foi anunciado pelo InternacionalDivulgação / Internacional
Internacional anuncia a contratação de Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro
Treinador, de 42 anos, estava sem trabalhar desde que deixou clube inglês em outubro
Vasco distribui ingressos da final da Copa do Brasil para todos os funcionários
Além das entradas, cada um ganhou uma camisa oficial do Cruz-Maltino
Flamengo desembarca no Rio de Janeiro após vice na Copa Intercontinental
Rubro-Negro foi superado pelo PSG nos pênaltis e não conseguiu conquistar o troféu do torneio
Juventude considera valores baixos e recusa proposta do Botafogo por volante
Glorioso avalia enviar uma nova oferta para tentar contar com o jogador
Vegetti conta com a força da torcida do Vasco para buscar o título da Copa do Brasil
Jogo decisivo será no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã
Conmebol anuncia data de Finalíssima entre Argentina e Espanha; confira
Partida será disputada na cidade de Lusail, no Catar
Presidente da Série A confirma jogo entre Milan e Como na Austrália
Partida da 24ª rodada será disputada em Perth por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno
