Lamine Yamal em jogo do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 18/12/2025 14:20 | Atualizado 18/12/2025 15:04

Rio - Nascido em Barcelona, Lamine Yamal, de 18 anos, é filho de pais, que nasceram no Marrocos. Com dupla nacionalidade, o jovem escolheu defender a seleção espanhola. Na opinião de Mustapha Hadji, de 54 anos, que defendeu a seleção africana nas Copas de 1994 e 1998, o atacante do clube catalão fez a opção errada.

"Mesmo que Lamine Yamal jogue pela Espanha, o carinho que ele receberá dos espanhóis nunca será o mesmo que receberia dos marroquinos. É triste porque, como li recentemente num jornal espanhol, alguns jornalistas disseram: 'Temos o Pedri, amamos o Pedri, amamos o Yamal, mas não o amamos tanto quanto o Pedri. Então isso significa que foi uma escolha ruim", disse em entrevista à "Al Arabiya Sports".

A seleção de Marrocos vive o seu melhor momento na história. Na última Copa do Mundo ficou na quarta colocação, a melhor posição de uma equipe africana em todos os tempos. Em 2026, os marroquinos estão no grupo da seleção brasileira.

"Eu gostaria que ele tivesse jogado pelo Marrocos. Lamine Yamal será sempre marroquino, mesmo jogando pela Espanha", concluiu o ex-jogador africano.