Lenda africana afirma que Yamal errou ao escolher jogar pela Espanha: 'Será sempre marroquino'
Jogador, de 18 anos, nasceu na Espanha, mas é filho de africanos
Casagrande vê controle do Vasco e crê que Corinthians precisará de 'jogo perfeito' para título
Equipes empataram em primeira partida da final da Copa do Brasil
Flamengo inicia preparação para o início do Carioca com o time sub-20
Jovens da base se apresentam no CT do Ninho do Urubu e jogarão primeiras rodadas do Estadual
Botafogo encaminha a contratação de zagueiro do São Paulo
Jogador, de 27 anos, deve chegar por empréstimo
Thiago Silva se despede do Fluminense: 'Momentos permanecerão eternos'
Zagueiro e capitão do time rescinde contrato para retornar à Europa e ficar perto da família
Título do PSG não alivia críticas de jornal de Paris a Marquinhos: 'Não vive seu melhor'
Zagueiro, de 31 anos, cometeu pênalti em Arrascaeta
