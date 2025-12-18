Marquinhos celebra título do PSG - AFP

Publicado 18/12/2025 13:19

Rio - O PSG foi campeão do Intercontinental depois de derrotar o Flamengo na disputa por pênaltis, porém, a atuação do zagueiro Marquinhos, de 31 anos, rendeu críticas por parte da imprensa francesa. O jornal "Le Parisien" destacou o rendimento ruim do jogador da seleção brasileira na final da competição.

"Embora o resultado tenha sido um sucesso, sua atuação esteve longe de ser impressionante. O segundo tempo de Marquinhos foi consideravelmente menos impressionante. Por volta dos 60 minutos, o capitão parisiense cometeu uma falta evitável dentro da área. Ultrapassado pela finta de Giorgian de Arrascaeta, ele prendeu o próprio pé de apoio, obrigando o árbitro a marcar pênalti após revisão do VAR. Jorginho converteu a penalidade com calma, dando esperança ao Flamengo", disse o diário.

Além da penalidade cometida em Arrascaeta que gerou o empate do Flamengo, Marquinhos também foi criticado pela condição física que apresentou na final da competição.

''Marquinhos nos acostumou a uma maior precisão e foco em seus desarmes. Este, porém, foi tardio e mal calculado, reacendendo o debate sobre sua condição física. Tendo perdido a partida do último sábado contra o Metz devido a "fadiga muscular no quadril direito", o brasileiro não vive seu melhor momento na temporada'', contou.

Por fim, a chance clara desperdiçada por Marquinhos no fim da partida, que poderia ter evitado que a decisão fosse para a disputa de pênaltis, também foi apontada pelo jornal francês.

"'Apesar dessa falha, o capitão poderia ter se tornado o herói da equipe no final da partida. Primeiro, perfeitamente posicionado para finalizar um contra-ataque fulminante do Flamengo aos 85 minutos, ele teve o gol da vitória nos pés nos acréscimos. Seu chute, após um cruzamento rasteiro e potente de Ousmane Dembélé, acabou indo para o lado errado, quando tudo o que ele precisava fazer era empurrar a bola para dentro do gol a três metros de distância. Embora o erro tenha lhe arrancado um sorriso, o mesmo não se pode dizer dos torcedores parisienses, que ficaram desolados nas arquibancadas em Doha", finalizou.