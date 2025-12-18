Davide Ancelotti está sem clubeReprodução / Sport

Rio - Menos de 24 horas depois de anunciar sua saída do Botafogo, o técnico Davide Ancelotti já está sendo ventilado na imprensa espanhola como possível substituto de Xabi Alonso no Real Madrid. O jornal "Sport" abordou a possibilidade em uma matéria em sua edição digital.
"O Real Madrid continua a apresentar um desempenho abaixo do esperado. Apesar de duas vitórias consecutivas contra o Alavés e o Talavera, a equipe de Xabi Alonso luta para encontrar o seu ritmo, e a sua permanência como treinador permanece incerta. Consequentemente, vários nomes já foram mencionados como possíveis substitutos para o treinador natural de Tolosa, sendo o mais recente um nome familiar no clube, Davide Ancelotti", disse o diário.
O Botafogo anunciou a saída do técnico Davide Ancelotti na noite desta quarta-feira (17). A diretoria carioca queria demitir o preparador físico Luca Guerra, mas o italiano não concordou e, sendo assim, deixará o clube junto do restante da sua comissão técnica.
O italiano, de 36 anos, trabalhou no Real Madrid como auxiliar do seu pai, Carlo. Ele, inclusive, irá participar da comissão técnica da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.