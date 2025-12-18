Pineida levanta as mãos momentos antes de receber vários tiros à queima-roupa em açougue em Guayaquil - Reprodução de vídeo

Pineida levanta as mãos momentos antes de receber vários tiros à queima-roupa em açougue em GuayaquilReprodução de vídeo

Publicado 18/12/2025 17:52 | Atualizado 18/12/2025 18:00

vários tiros à queima-roupa disparados por um homem, enquanto um cúmplice atacou a companheira do lateral-esquerdo ex-Fluminense e do Barcelona de Guayaquil. Foi o que mostraram as imagens de uma câmera de segurança em frente ao açougue onde eles estavam no momento do

Mario Pineida recebeudisparados por um homem, enquanto um cúmplice atacou a companheira do lateral-esquerdo ex-Fluminense e do Barcelona de Guayaquil. Foi o queonde eles estavam no momento do duplo assassinato , no Equador.

Assassinato de ex-Fluminense: câmeras de segurança mostram momento em que dois pistoleiros atacam Pineida e sua companheira no Equador



Foi com ajuda desse vídeo e de outras câmeras nos arredores do bairro de Sanalese, Guayaquil, que a polícia equatoriana conseguiu prender um dos suspeitos. Segundo a imprensa local, foi possível identificar as placas das duas motos utilizadas para o crime.



Informações da polícia também apontam para mais dois homens dirigindo os veículos, além dos dois atiradores.

Como foi o assassinato do ex-Fluminense

Pineida, de 33 anos,e a companheira, identificada como a peruana Guisella Fernández Ramírez, de 39, estavam a alguns metros de distância no açougue. No vídeo é possível ver que o jogador, de boné azul, ao perceber a chegada, levanta as mãos, enquanto o assassino aponta a arma para ele. Logo em seguida recebe vários tiros e cai morto no local.

Do outro lado, outro homem atira na mulher, enquanto duas testemunhas que aparentam ser funcionários tentam se esconder atrás de uma pilha de caixas, no canto da parede. A mãe do defensor também estava no local, apesar de não aparecer nas imagens, e ficou apenas ferida. Logo após dispararem todas as balas das pistolas, os assassinos saem correndo do estabelecimento.

A polícia ainda investiga a causa do crime. O jogador havia recebido ameaças de morte e pediu proteção especial ao Barcelona de Guayaquil.



"Estamos seguindo essa linha de investigação, reunimos algumas provas e estamos em processo de prosseguir", disse o comandante da Polícia Nacional equatoriana, Pablo Dávila.

Funeral de Pineida



A família do lateral recebeu do Barcelona de Guayaquil a opção de fazer o velório no estádio Banco Pichincha, mas optou por uma cerimônia com mais privacidade, na tarde desta quinta-feira (18), na funerária. O sepultamento de Pineida está marcado para sexta, também à tarde.