Publicado 18/12/2025 19:17 | Atualizado 18/12/2025 19:58

O CRB oficializou nesta quinta-feira (18) a contratação do atacante João Neto, de 22 anos. O jogador, que pertence ao Fluminense, chega por empréstimo ao clube alagoano até o fim de 2026. Ele se apresentará a equipe no fim de dezembro para iniciar a preparação da pré-temporada.

“João Neto está de volta ao Galo de Campina. O jovem atacante de 22 anos vestiu a camisa do Galo na temporada de 2024 e marcou sua passagem com gols importantes, como os dois na final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza e um dos gols da nossa classificação na Copa do Brasil diante do Ceará. Ele é cria da base do Fluminense e, na temporada atual, estava defendendo o Portimonense. Bem-vindo de volta, João Neto!”, afirmou a diretoria do CRB.



