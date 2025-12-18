João Neto durante treino do FluminenseLeonardo Brasil/FFC
“João Neto está de volta ao Galo de Campina. O jovem atacante de 22 anos vestiu a camisa do Galo na temporada de 2024 e marcou sua passagem com gols importantes, como os dois na final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza e um dos gols da nossa classificação na Copa do Brasil diante do Ceará. Ele é cria da base do Fluminense e, na temporada atual, estava defendendo o Portimonense. Bem-vindo de volta, João Neto!”, afirmou a diretoria do CRB.
O centroavante é a primeira contratação do clube para a temporada. Ele chega para disputar o Campeonato Alagoano, a Copa do Brasil e a Série B. A expectativa é que o atacante faça sua estreia oficial no início de janeiro, contra o CSE, pela primeira rodada do Estadual.
Revelado pelo Fluminense, João Neto subiu ao time profissional em 2021, recebendo oportunidades em três partidas. Após retornar ao sub-20, voltou a integrar a equipe principal em 2023 e 2024, quando atuou em oito jogos. Depois, foi negociado por empréstimo com o CRB.
Sem espaço ao retornar ao clube carioca, o atacante foi emprestado ao Portimonense, de Portugal, no início de 2025. Pelo clube português, disputou seis partidas e marcou um gol. Sua última atuação foi no dia 16 de maio, contra o Alverca, pela 34ª rodada da segunda divisão portuguesa.
