João Neto durante treino do FluminenseLeonardo Brasil/FFC

Mais artigos de O Dia
O Dia
O CRB oficializou nesta quinta-feira (18) a contratação do atacante João Neto, de 22 anos. O jogador, que pertence ao Fluminense, chega por empréstimo ao clube alagoano até o fim de 2026. Ele se apresentará a equipe no fim de dezembro para iniciar a preparação da pré-temporada.
Leia mais: Com gol brasileiro, Napoli vence o Milan e vai à final da Supercopa da Itália

“João Neto está de volta ao Galo de Campina. O jovem atacante de 22 anos vestiu a camisa do Galo na temporada de 2024 e marcou sua passagem com gols importantes, como os dois na final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza e um dos gols da nossa classificação na Copa do Brasil diante do Ceará. Ele é cria da base do Fluminense e, na temporada atual, estava defendendo o Portimonense. Bem-vindo de volta, João Neto!”, afirmou a diretoria do CRB.

O centroavante é a primeira contratação do clube para a temporada. Ele chega para disputar o Campeonato Alagoano, a Copa do Brasil e a Série B. A expectativa é que o atacante faça sua estreia oficial no início de janeiro, contra o CSE, pela primeira rodada do Estadual.
Confira: Briga entre torcedores na final da Copa Colômbia deixa quase 60 feridos

Revelado pelo Fluminense, João Neto subiu ao time profissional em 2021, recebendo oportunidades em três partidas. Após retornar ao sub-20, voltou a integrar a equipe principal em 2023 e 2024, quando atuou em oito jogos. Depois, foi negociado por empréstimo com o CRB.

Sem espaço ao retornar ao clube carioca, o atacante foi emprestado ao Portimonense, de Portugal, no início de 2025. Pelo clube português, disputou seis partidas e marcou um gol. Sua última atuação foi no dia 16 de maio, contra o Alverca, pela 34ª rodada da segunda divisão portuguesa.