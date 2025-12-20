Santi Moreno não foi bem durante os treinos do Fluminense em 2025 e pouco jogou - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/12/2025 12:58

jogadores pouco utilizados nesta temporada se apresentarão no dia 2, para disputarem o início do Campeonato Carioca junto ao time sub-20. Será a oportunidade de nomes como Santiago Moreno, Lavega, Lezcano, Julio Fidelis, Wallace Davi e Riquelme Felipe mostrarem que podem ser mais aproveitados. Fluminense dividiu o elenco para o início de 2026 e, para disputarem o início do Campeonato Carioca junto ao time sub-20. Será a oportunidade de nomes comomostrarem que podem ser mais aproveitados.

Isso porque o Estadual servirá como um laboratório para esses jogadores mostrarem serviço a Zubeldía. O técnico aproveitará o início de temporada para avaliá-los melhor, com a possibilidade de vê-los em ação em jogos e não apenas em treinos.



Afinal, como o Brasileirão já começa no fim de janeiro, as partidas do Carioca tendem a ter mais reservas em campo mesmo quando os principais nomes do elenco, que se apresentam dia 8, já estiverem à disposição. O planejamento da comissão técnica do Fluminense é evitar o desgaste com maratona de jogos a cada três dias no início de 2026.



Com isso, esses jogadores que tiveram menos chances em 2025 podem jogar mais. Será também uma espécie de teste para definir se eles seguirão no elenco ou se serão negociados. A expectativa no Tricolor é que os três estrangeiros, após dificuldades de adaptação ao futebol brasileiro, possam dar uma resposta mais satisfatória após um longo período sem jogar.



A principal esperança é que Santiago Moreno consiga mostrar seu futebol. Afinal, ele foi contratado sob grande expectativa, para o lugar de Jhon Arias, mas teve muitas dificuldades nos treinos e nas poucas partidas que entrou.



Ao entrar apenas cinco vezes em campo, o colombiano não fez valer o investimento de mais de R$ 30 milhões pagos ao Portland Timbers. Mas há o entendimento de que ele pode evoluir, assim como aconteceu com o compatriota que virou ídolo da torcida, com uma sequência de jogos.