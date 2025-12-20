Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit
Zenit esfria interesse de Fluminense e outros clubes brasileiros por Nino
Sinalização do clube russo é de sequer ouvir propostas pelo zagueiro nesta janela
Reforço do Porto, Thiago Silva se pronuncia sobre saída do Fluminense
Zagueiro foi anunciado como reforço do clube português neste sábado (20)
Jogadores pouco aproveitados do Fluminense terão chance no Carioca
Estrangeiros que pouco jogaram, como Santiago Moreno, e jovens da base serão avaliados
Thiago Santos vai deixar o Fluminense para reforçar o Coritiba
Jogador rescindirá contrato de forma amigável com o Tricolor
Novo presidente do Fluminense atualiza negociação por retorno de Nino
Mattheus Montenegro contou que o atleta tem vontade de jogar no Tricolor
Mattheus Montenegro toma posse como presidente do Fluminense
Cerimônia acontece nesta sexta-feira (19), em Laranjeiras
