Nino em campo com a camisa do Zenit - Divulgação / Zenit

Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 20/12/2025 22:02

Rio - O Zenit esfriou o interesse do Fluminense e de outros clubes brasileiros por Nino. Isso porque a sinalização do clube russo agora é de sequer ouvir propostas pelo zagueiro nesta janela de transferências.

O Fluminense nunca escondeu o desejo de trazer o jogador de volta. Palmeiras e Cruzeiro também fizeram consultas pela contratação, mas receberam a mesma negativa, segundo informou o 'ge'.

Anteriormente, o Tricolor tinha sinal verde para tentar a contratação de Nino nesta janela. Entretanto, os russos mudaram o posicionamento e não querem liberá-lo durante a disputa do campeonato local.

Com a camisa do Fluminense, Nino conquistou Campeonato Carioca (2022 e 203) e a Libertadores (2023). No ano seguinte, porém, deixou o Tricolor para se juntar ao Zenit. O clube russo oficializou a contratação em janeiro de 2024.