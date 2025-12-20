Thiago Silva já vestiu a camisa do Porto no início da carreiraReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Thiago Silva rescindiu seu contrato com o Fluminense e já tem um novo clube. Apesar de o técnico do Milan, Massimiliano Allegri abrir as portas para o zagueiro, o Porto foi outro clube interessado que agiu mais rápido e já anunciou a contratação.
O zagueiro de 41 anos assinou contrato até junho de 2026,  fim da atual temporada europeia, mas com a possibilidade de renovação por mais um ano.
"Estou aqui para anunciar o meu retorno aos dragões e dizer o quanto estou feliz e lisonjeado. Estou super motivado e espero ajudar da melhor maneira possível. Quero dizer o quanto estou ansioso paravoltar a vestir essas cores", disse Thiago Silva no vídeo do anúncio.
Leia mais: Novo presidente do Fluminense atualiza negociação por retorno de Nino
Thiago Silva teve rápida passagem pelo Porto, na temporada 2024/2005, mas jogou apenas pelo time B. Ele chega para suprir a ausência  de Nehuén Pérez, que sofreu grave lesão. O clube buscava uma reposição para a zaga, que ainda conta com Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpic.
O zagueiro decidiu retornar à Europa por causa de sua família. Afinal sua esposa e seus dois filhos moram na Inglaterra. Apesar de estar em outro país, o deslocamento pelo continente é mais rápido e ele poderá ficar mais próximo.


fotogaleria
Thiago Silva já vestiu a camisa do Porto no início da carreira
Thiago Silva deixou o Fluminense para retornar à Europa
Thiago Silva decidiu voltar à Europa pra ficar perto da família