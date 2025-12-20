Jogo festivo acontecerá na segunda-feira (22) - Divulgação

Publicado 20/12/2025 20:53

Rio - Com grandes nomes do futebol, ícones musicais e personalidades da internet, os projetos socioesportivos Craque do Amanhã, Escola de Lutas José Aldo e Formando Campeões-Nova União, encerram as atividades de 2025 com uma super festa na segunda-feira (22) na Arena Carioca I, no Parque Olímpico.

A partir das 17h, alunos poderão acompanhar, a partida entre 'Amigos do Sorriso Maroto' e 'Amigos do Revelação', dois dos maiores grupos de samba e pagode do Brasil.

Posteriormente, às 19h, começa o jogo 'Amigos do Craque', que reunirá grandes nomes do futebol brasileiro, como Everton Ribeiro, Paulo Henrique Ganso, Rayan, Marlon Freitas, entre outros.



Para finalizar, astros da música brasileira sobem ao palco às 21h para celebrar com criançada.

Participam da ação alunos do Craque do Amanhã das unidades de Neves e Arsenal, em São Gonçalo, além de Caxias e Santa Isabel, cidade paulista de Everton Ribeiro, padrinho do projeto.

Alunos da Escola de Lutas José Aldo, que atua no bairro Jockey, em São Gonçalo, também participam, além das crianças do projeto Formando Campeões-Nova União, que oferece gratuitamente aulas de jiu-jitsu em São Januário.

O Craque do Amanhã



Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas.