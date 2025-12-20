Mbappé comemorou como Cristiano RonaldoOscar del Pozo / AFP
@KMbappe #LaLigaHighlights pic.twitter.com/jRgPC5fid7— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 20, 2025
Mbappé iguala recorde de Cristiano Ronaldo em vitória do Real Madrid
O francês se juntou ao Robozão como maior goleador do time em um mesmo ano
