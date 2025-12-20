Mbappé comemorou como Cristiano Ronaldo - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 20/12/2025 20:31

Espanha - Mbappé fez história na vitória do Real Madrid sobre o Sevilla por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, neste sábado (20), pelo Campeonato Espanhol. O francês marcou e se igualou a Cristiano Ronaldo como o maior goleador do Real Madrid em um mesmo ano, com 59.

Ele alcançou o feito no dia em que completou 27 anos: "É um dia especial porque é meu aniversário. Desde pequeno, eu dizia que era um sonho jogar uma partida profissional no meu aniversário, e pelo Real Madrid , o clube dos meus sonhos. Vencemos a partida porque era muito importante. O objetivo era terminar o ano com um resultado positivo", disse Mbappé, à 'Realmadrid TV'.

O Real Madrid abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com Bellingham. Já na reta final da etapa complementar, Rodrygo foi derrubado dentro da área, e o árbitro assinalou o pênalti. Mbappé foi para a cobrança e deu números finais à partida.

Após o gol, ele fez a tradicional comemoração de Cristiano Ronaldo: "Esta é para ele. Normalmente eu tenho a minha própria, mas queria compartilhar esta com ele. Ele foi meu ídolo de infância e tenho uma ótima relação com ele; agora somos amigos. Envio meus melhores votos a Cristiano e a todos os torcedores do Real Madrid. Feliz Natal e um próspero Ano Novo", contou Mbappé.

O Real Madrid chegou aos 42 pontos e segue na segunda colocação. O Barcelona, que ainda vai jogar na rodada, lidera o Campeonato Espanhol com 43.