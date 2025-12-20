Gerson em campo pelo ZenitDivulgação / Zenit
Cruzeiro busca a contratação de Gerson, ex-Flamengo
Além de dinheiro, o Zenit quer a inclusão de Jonathan Jesus no negócio
Richarlison marca, mas Liverpool vence o Tottenham pelo Inglês
Isak e Ekitike fizeram os gols dos Reds, que aproveitaram a superioridade numérica
Ex-técnico do Porto ganha força no Botafogo
Argentino está livre no mercado desde que deixou o clube português
Saúl tomará decisão sobre cirurgia em reunião com médico e Flamengo
Jogador espanhol convive com dores no pé direito e pode perder parte da pré-temporada
City vence o West Ham, assume a liderança provisória e joga pressão no Arsenal
Gunners vão a campo neste sábado e podem reassumir a ponta da tabela do Campeonato Inglês
