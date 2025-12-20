Gerson em campo pelo ZenitDivulgação / Zenit

Belo Horizonte - O Cruzeiro está interessado na contratação de Gerson, meia do Zenit (RUS). O clube russo já demonstrou abertura para a saída do atleta, mas quer 15 milhões de euros (quase R 96,9 milhões) e a inclusão do zagueiro Jonathan Jesus no negócio.
A informação foi dada primeiro pelo 'ge'. Segundo o site, o Cruzeiro está disposto a pagar até 12 milhões de euros pelo jogador ex-Flamengo. Já a saída de Jonathan Jesus ainda é debatida.
Recentemente, o clube mineiro acertou a contratação de Tite. O treinador já trabalhou com Gerson no Flamengo e na seleção brasileira.
O Coringa está no Zenit desde o meio deste ano. O meio-campista aceitou a proposta dos russos e deixou o Flamengo após o Mundial de Clubes.