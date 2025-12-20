Raphinha em ação pelo Barcelona em duelo contra o Atlético de Madrid - Josep Lago / AFP

Publicado 20/12/2025 14:18



Raphinha foi um dos destaques do Barcelona na última temporada, com 34 gols e 22 assistências, mas ficou fora da seleção dos melhores de 2025 divulgada na premiação Fifa The Best , na terça-feira (16). A situação irritou o técnico Hansi Flick, que defendeu o brasileiro e criticou duramente a entidade máxima do futebol.

Sem ter sido questionado sobre o tema pelos jornalistas, na entrevista coletiva deste sábado (20), véspera da partida com o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, o treinador do Barcelona pediu a palavra para dar sua opinião sobre a premiação da Fifa.



"Não estou feliz porque vocês não me perguntaram. Há uma situação. Para mim, não é grande coisa porque não penso muito sobre quem é o melhor jogador de futebol ou quais são os melhores 11 (jogadores), mas a seleção mundial da Fifa é uma piada", iniciou o treinador, incomodado com a ausência do atacante na lista.



"Quando vi que Raphinha não estava lá, foi inacreditável. Raphinha foi o jogador mais influente da nossa equipe na temporada passada. Na Champions League, ele deu 8 assistências para gols, na principal competição. Se você olhar os jogos, os gols e as assistências foram incríveis, mas para mim, a influência dele foi ainda maior. Não é justo com ele", analisou Flick - Raphinha também anotou 13 gols na principal competição do continente.



"Para mim, é uma piada. Não consigo acreditar que ele não esteja entre os 11 melhores do mundo. Ele fez por merecer, acho que vocês concordam comigo, é inacreditável", continuou o comandante "Discordo completamente da decisão da Fifa de deixar Raphinha de fora da seleção do ano."



A premiação The Best 2025, realizada em Doha, no Catar, coroou o francês Ousmane Dembélé, do PSG, como o melhor jogador do mundo e um dos atacantes da seleção da Fifa, ao lado do espanhol Lamine Yamal, companheiro de Raphinha no Barcelona. Nenhum brasileiro foi lembrado no evento.

