Raphinha em ação pelo Barcelona em duelo contra o Atlético de MadridJosep Lago / AFP
Técnico do Barcelona critica seleção dos melhores do mundo sem Raphinha: 'Piada'
Hansi Flick faz questão de defender atacante brasileiro, mesmo sem ser perguntado sobre o assunto
Técnico do Barcelona critica seleção dos melhores do mundo sem Raphinha: 'Piada'
Hansi Flick faz questão de defender atacante brasileiro, mesmo sem ser perguntado sobre o assunto
Auxiliar que saiu do Botafogo com Davide assumirá clube espanhol
Luis Tevenet terá nova experiência no comando de uma equipe principal
Jogadores pouco aproveitados do Fluminense terão chance no Carioca
Estrangeiros que pouco jogaram, como Santiago Moreno, e jovens da base serão avaliados
Thiago Silva acerta com o Porto e é anunciado após saída do Fluminense
Zagueiro de 41 anos tratou de rápida negociação para retornar ao clube português
Treinador de Charles do Bronx elogia Holloway, mas também exalta pupilo: 'Cada vez mais completo'
Max Holloway e Charles do Bronx vão se enfrentar na luta principal do UFC 326, marcado para o dia 7 de março
João Pedro marca e evita derrota do Chelsea no Campeonato Inglês
Empate fora de casa com o Newcastle é mais um tropeço recente da equipe londrina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.