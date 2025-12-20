O auxiliar Luis Tevenet ficou menos de seis meses no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

O auxiliar Luis Tevenet ficou menos de seis meses no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 20/12/2025 13:40

está perto de se tornar o novo técnico do Valladolid, segundo a rádio do jornal espanhol 'Marca'.

Um dos membros da comissão técnica que deixou o Botafogo com David Ancelotti, Luis Tevenet está próximo de trabalhar em outro clube.

Ele chega para substituir Guillermo Almada que deixou o clube para assumir o Oviedo.



Não será a primeira vez de Tevenet como técnico, já que ele comandou o Huesca na Segunda Divisão da Espanha. Entretanto, a maioria dos trabalhos que fez foi nas divisões de base, no Atlético de Madrid, no Sevilla e no Levante.



Além disso, foi auxiliar na comissão técnica de Diego Simeone no Atlético. O espanhol chegou ao Botafogo junto a Davide Ancelotti e o restante da comissão técnica.



Entretanto, ficou apenas cinco meses, já que o comandante italiano decidiu deixar o Glorioso por uma série de motivos. Um deles foi a demissão do preparador físico Luca Guerra. Outra questão que preocupava era o planejamento de 2026, com a possibilidade de venda de titulares e a busca por contratações menos relevantes.

Já Davide deve voltar a trabalhar com o pai, Carlo Ancelotti, na seleção brasileira, pelo menos até a Copa do Mundo.