Newton está nos planos para 2026, mas Botafogo também avalia negociá-loVitor Silva / Botafogo
Botafogo recusa proposta de empréstimo por volante Newton
Diretoria da SAF alvinegra, entretanto, não descarta negociar em definitivo em caso de um bom valor
Ex-técnico do Porto ganha força no Botafogo
Argentino está livre no mercado desde que deixou o clube português
Auxiliar que saiu do Botafogo com Davide assumirá clube espanhol
Luis Tevenet terá nova experiência no comando de uma equipe principal
Botafogo recusa proposta de empréstimo por volante Newton
Diretoria da SAF alvinegra, entretanto, não descarta negociar em definitivo em caso de um bom valor
Luiz Henrique relembra polêmica e esclarece: 'Falei que o time do Galo era fraco'
Ídolo do Botafogo negou que tenha dito que a equipe adversária era 'uma m***'
Davide Ancelotti aborda relação com Textor: 'Baseada no respeito e no diálogo aberto'
Treinador deixou o Glorioso nesta semana
Renato Paiva cutuca John Textor: 'As ações do senhor falam por ele'
Treinador foi demitido do Botafogo após a eliminação no Mundial de Clubes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.