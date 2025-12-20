Newton está nos planos para 2026, mas Botafogo também avalia negociá-lo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/12/2025 09:42

Botafogo recebeu umapara emprestar Newton, mas não aceitou os termos. A tendência é que o clube baiano faça uma nova investida para contratar o volante.

Inicialmente, o Glorioso não tem interesse em negociá-lo, mas está disposto a conversar por ofertas de compra. Na primeira tentativa, o Vitória tentou o empréstimo com uma opção de compra, segundo o site 'ge'. Diante do 'não', o clube avalia fazer nova oferta, agora de compra em definitivo.



Há outros interessados em Newton, como o Red Bull Bragantino, e o Botafogo está disposto a negociá-lo caso receba uma boa oferta financeira.



Em situação delicada diante da briga entre o dono da SAF, John Textor, e outros sócios e investidores da Eagle, o Glorioso pretende vender jogadores do elenco para ter dinheiro ao longo da temporada.



Botafogo no mercado para contratar

há a busca pela contratação de volantes, com negociações em andamento por dois deles. Já foram duas propostas recusadas pelo Ferencváros, da Hungria, para a compra de Júlio Romão, enquanto o Qarabag , do Azerbaijão, Em paralelo,, com negociações em andamento por dois deles. Já foram duas propostas recusadas pelo Ferencváros, da Hungria, para a compra de Júlio Romão, enquanto o Qarabag , do Azerbaijão, não aceitou os valores para negociar Pedro Bicalho por empréstimo