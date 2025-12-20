Martin Anselmi em jogo do Porto no Mundial de ClubesFranck Fife / AFP

Rio - O Botafogo busca um treinador após a saída de Davide Ancelotti, e o nome do argentino Martin Anselmi ganhou força nos bastidores. A informação é da 'ESPN'.
O argentino está livre no mercado desde que deixou o Porto, no meio do ano, após o Mundial de Clubes. Sob seu comando, a equipe do norte de Portugal somou dez vitórias, seis empates e cinco derrotas.
Ao longo da carreira, ele também treinou Unión La Calera (Chile), Independiente del Valle (Equador). No Brasil, trabalhou como auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez no Internacional.
Um dos alvos do Glorioso foi Rafael Guanaes, do Mirassol, mas não houve negócio. O time paulista foi a grande sensação do Campeonato Brasileiro de 2025, e o treinador decidiu permanecer.