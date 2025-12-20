Martin Anselmi em jogo do Porto no Mundial de Clubes - Franck Fife / AFP

Publicado 20/12/2025 16:22

O argentino está livre no mercado desde que deixou o Porto, no meio do ano, após o Mundial de Clubes. Sob seu comando, a equipe do norte de Portugal somou dez vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Ao longo da carreira, ele também treinou Unión La Calera (Chile), Independiente del Valle (Equador). No Brasil, trabalhou como auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez no Internacional.