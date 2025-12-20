Duelo entre Holloway e Do Bronx vem sendo bastante aguardado pelos fãs - (Foto: Reprodução/UFC)

Duelo entre Holloway e Do Bronx vem sendo bastante aguardado pelos fãs(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 20/12/2025 12:00

À frente da preparação de Charles do Bronx para o UFC 326, marcado para o dia 7 de março, o treinador Diego Lima já traçou um panorama claro do desafio que o brasileiro terá pela frente diante de Max Holloway. O confronto, válido pelo cinturão "BMF", colocará frente a frente dois dos atletas mais completos da história recente da organização. Segundo o líder da Chute Boxe, o plano de jogo passa por explorar múltiplas frentes, com foco em encerrar o combate por nocaute ou finalização.



Em entrevista ao canal "PVT", Diego Lima reconheceu os principais atributos do ex-campeão peso-pena. Para o treinador, Holloway tende a priorizar o Boxe, setor no qual se sente mais confortável, além de apresentar defesa de quedas sólida e excelente controle de distância, fatores que historicamente dificultam a vida de adversários com perfil mais agressivo.



Ainda assim, Diego destacou a evolução técnica de Charles do Bronx ao longo dos anos no UFC. Inicialmente conhecido como um especialista em Jiu-Jitsu, o brasileiro ampliou consideravelmente seu repertório, passando a oferecer riscos reais também na trocação e no Wrestling. Essa transformação, segundo o treinador, permite que o ex-campeão dos leves adote uma abordagem mais imprevisível contra um oponente do calibre de Holloway.



“O Holloway é um cara que tem o Boxe muito bom… Ele defende muito bem as quedas, vai querer fazer Boxe, que é onde ele é bom. Mas o Charles está se tornando um lutador cada vez mais completo. Entrou no UFC como um cara do Jiu-Jitsu, mas já provou que tem poder de nocaute, Wrestling e chão. O caminho, teoricamente, seria levar para baixo, mas a gente sabe que, do outro lado, tem um cara que defende quedas muito bem e controla bem a distância, então não é tão simples. É uma luta de MMA, então vamos treinar MMA para buscar uma vitória por nocaute ou finalização”, explicou Diego Lima.