Instituto Irmãos Nogueira desenvolve ações sociais voltadas a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social - (Foto: Divulgação)

Instituto Irmãos Nogueira desenvolve ações sociais voltadas a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social(Foto: Divulgação)

Publicado 19/12/2025 07:45 | Atualizado 19/12/2025 12:10

O Instituto Irmãos Nogueira realizou uma confraternização de Natal para mais de 250 alunos e colaboradores do projeto Luta: Escola da Vida Rio de Janeiro. No último fim de semana, a ação reuniu crianças e jovens atendidos pelos núcleos de Realengo e Freguesia (Cidade de Deus) em um sítio localizado na região Sudoeste da capital fluminense, promovendo um momento especial de integração e celebração das atividades do ano.



Durante o evento, os participantes desfrutaram de uma programação recreativa que incluiu almoço coletivo, brincadeiras, atividades lúdicas e a entrega de presentes, realizada pelo Papai Noel. O transporte dos alunos foi feito em ônibus fretados, com ida e volta organizadas pela equipe do projeto, garantindo segurança e acompanhamento ao longo de toda a atividade.



“Momentos como esse mostram que o projeto vai além do tatame. É uma oportunidade de convivência, de fortalecer vínculos e de mostrar para esses jovens que eles não estão sozinhos. Nosso objetivo é preparar cada aluno para a vida, usando o esporte como base”, afirmou Rogério ‘Minotouro’ Nogueira, fundador do Instituto Irmãos Nogueira.