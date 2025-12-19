Instituto Irmãos Nogueira desenvolve ações sociais voltadas a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social(Foto: Divulgação)
Durante o evento, os participantes desfrutaram de uma programação recreativa que incluiu almoço coletivo, brincadeiras, atividades lúdicas e a entrega de presentes, realizada pelo Papai Noel. O transporte dos alunos foi feito em ônibus fretados, com ida e volta organizadas pela equipe do projeto, garantindo segurança e acompanhamento ao longo de toda a atividade.
A confraternização foi promovida pela Supergasbras, patrocinadora do projeto Luta: Escola da Vida no Rio de Janeiro, reforçando o compromisso da empresa com iniciativas de impacto social voltadas à infância e juventude.
“Ficamos muito felizes de reunir colaboradores e voluntários para ver de perto o trabalho que desenvolvemos junto ao Instituto Irmãos Nogueira. Sentir a alegria dos alunos do projeto renova nossa responsabilidade social em contribuir para o crescimento e aprendizado destes jovens. Foi um dia muito especial”, comenta Artur Martins Júnior, Gerente de Recursos Humanos da Supergasbras.
Criado pelos irmãos Rodrigo “Minotauro” Nogueira e Rogério “Minotouro” Nogueira, o Instituto Irmãos Nogueira desenvolve ações sociais voltadas a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Por meio do projeto Luta: Escola da Vida, o instituto utiliza o esporte e a educação, especialmente as artes marciais, como ferramentas de transformação social, promovendo valores como disciplina, respeito, convivência e responsabilidade dentro e fora dos tatames.
